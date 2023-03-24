مرشح رئاسي في تركيا يعترف بسيادة روسيا على القرم والمناطق الجديدة

قال دوجو بيرينجيك زعيم حزب "الوطن" التركي، الذي يشارك في التنافس على منصب الرئاسة في تركيا، إنه يعترف بسيادة روسيا على جزيرة القرم والمناطق الجديدة.

وشدد السياسي التركي، على أنه يعترف بأن هذه المناطق هي أراض روسية.

ويشار إلى أن بيرينجيك قدم طلبا إلى المجلس الأعلى للانتخابات للترشح لرئاسة تركيا في الانتخابات المقررة في 14 مايو. ولكي ينال صفة المرشح، عليه جمع تواقيع 100 ألف مواطن.

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وأضاف بيرينجيك: "قبل شهر تقريبا، تحدثت في افتتاح مؤتمر حول اندماج أذربيجان في أوراسيا، الذي عقد في باكو، وكنت ضيف الشرف. هناك أكدت بشكل قاطع أن القرم جزء من أراضي روسيا الاتحادية. لقد أعلن حزب الوطن التركي أنه سيعترف بالجمهوريات الروسية الجديدة".

ومن المعروف أن حزب "الوطن"، هو حزب يساري الاتجاه، ويؤيد مواقف مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، وللحزب توجهات معادية للغرب ولأمريكا.

المصدر: نوفوستي