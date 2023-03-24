الكونغرس الأمريكي يطالب البيت الأبيض بوثيقة سرية عن الانسحاب من أفغانستان

طالب الكونغرس الإدارة الأمريكية بتقديم وثائق رسمية سرية بحلول 28 مارس، حيث أعرب عن عدم موافقته على بعض القرارات حول الانسحاب من أفغانستان.

وأبلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس، مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بضرورة تقديم الوثيقة الرسمية بحلول 28 مارس.

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وقال ماكول أن لديه أمر استدعاء، وعرضه علنا.

وأضاف: "أنا على استعداد لإرساله. لذلك، أمنحكم الوقت حتى نهاية يوم العمل يوم الاثنين لتقديم هذه البرقية إلى الكونغرس. حتى يتمكن الشعب الأمريكي من التعرف على حقيقة أن موظفي السفارة في كابول فكروا في سياستكم، التي لم يكونوا موافقين عليها".

ويسعى ماكول للحصول على برقية رسمية كتبتها السفارة الأمريكية في كابول قبل وقت قصير من انسحاب القوات الأمريكية الفاشل من أفغانستان، وهذه الوثيقة مصنفة على أنها "سرية".

المصدر: تاس