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الجمهوريون قد يلزمون الخارجية الأمريكية بتقديم الوثائق حول الانسحاب من أفغانستان

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الجمهوريون قد يلزمون الخارجية الأمريكية بتقديم الوثائق حول الانسحاب من أفغانستان
Legion-Media
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أعلن عضو جمهوري بارز في مجلس النواب الأمريكي أن المشرعين قد يلزمون الخارجية الأمريكية بتقديم الوثائق حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان إن لم تقم الخارجية بذلك طوعا.

وأشار بيان لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، إلى "عجز الخارجية عن تقديم الوثائق والمعلومات التي طلبتها اللجنة".

وجاء في البيان أنه "حتى الآن قدمت الخارجية 236 صفحة من الوثائق فقط، كان معظمها في المصادر المفتوحة أصلا، أو تضمنت تعديلات ملموسة".

وأكد البيان أنه "في حال استمرار وزارة الخارجية بالتهرب من تنفيذ المطالب، ستضطر اللجنة لاتخاذ إجراءات إلزامية".

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وكان ماكول قد وجه رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في يناير الماضي، طلب فيها تقديم الوثائق بشأن الانسحاب من أفغانستان.

وأمهل ماكول الخارجية حتى 26 يناير الماضي آنذاك، وهدد برفع دعوى قضائية ضد الوزارة إن لم ترد على طلبه.

ويطالب المشرعون بتقديم قائمة كافة الاجتماعات للهيئات الأمريكية التي نوقش خلالها الانسحاب من أفغانستان منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن مهامها، وكذلك المعلومات عن جميع لقاءات ممثلي الولايات المتحدة مع ممثلي حركة "طالبان" الأفغانية منذ يناير 2021، إضافة إلى معلومات أخرى تخص السياسات الأمريكية تجاه أفغانستان والعلاقات مع "طالبان".

المصدر: تاس

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