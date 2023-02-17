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الجمهوريون يحققون في خطوات بايدن أثناء الانسحاب الفاشل من أفغانستان

أخبار العالم

الجمهوريون يحققون في خطوات بايدن أثناء الانسحاب الفاشل من أفغانستان
Globallookpress
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طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بتقديمهم وثائق خاصة بخطوات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021.

ووجهت مجموعة من أعضاء لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب رسائل إلى مجلس الأمن القومي والخارجية الأمريكية والبنتاغون وهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة ووزارة الأمن الداخلي ووكالة التنمية الدولية.

ويطالب النواب في الرسائل "بتقديم الوثائق والمراسلات والمعلومات بخصوص الانسحاب الفاشل من أفغانستان وإجلاء الأفغان والتحقق من هويات الأفغان الذين ينتقلون إلى الولايات المتحدة".

واعتبر النواب أن خطوات الإدارة الأمريكية "أسفرت عن عواقب كارثية على الأمن القومي الأمريكي وفي المجال الإنساني".

وأشاروا إلى أن حركة "طالبان" استولت على الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من أفغانستان في أغسطس عام 2021، وأنهت بذلك أطول عملية عسكرية لقواتها في الخارج في التاريخ الأمريكي. وتزامن الانسحاب الأمريكي مع سيطرة حركة "طالبان" على كابل وإسقاط حكومة أشرف غني المدعومة من قبل واشنطن.

المصدر: تاس

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