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الولايات المتحدة تقيّد تنقلات الدبلوماسيين الروس على أراضيها

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الولايات المتحدة تقيّد تنقلات الدبلوماسيين الروس على أراضيها
Sputnik PAVEL BEDNYAKOV
صورة من الأرشيف
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أعلن دبلوماسي روسي أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تنقلات الدبلوماسيين الروس العاملين في الهيئات الأممية على الأراضي الأمريكية.

وقال مدير المكتب القانوني للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، سيرغي ليونيدشينكو، خلال جلسة للجنة العلاقات مع الدولة المستضيفة، إنه "في ديسمبر الماضي فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على تنقلات الموظفين في البعثة الدائمة والمواطنين الروس من موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أنه تم تغيير نظام مغادرة "منطقة الـ 25 ميلا"، ليتطلب ذلك الحصول على السماح، فيما كان في السابق على الدبلوماسي أن يبلغ فقط الجانب الأمريكي بشأن السفر.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه منذ ديسمبر الماضي يمنع جميع الموظفين الروس في البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة من السفر إلى خارج "منطقة الـ 25 ميلا" دون توضيح الأسباب.

وأضاف أنه "في الحقيقة، تم فرض الحظر، وتطبق الولايات المتحدة القيود على الموظفين في بعثات بعض الدول فقط، وليس الجميع. ومن الواضح أن هناك تمييزا سافرا".

المصدر: نوفوستي

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