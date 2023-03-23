البرازيل..11 قتيلا على الأقل بمداهمة للشرطة لحي عشوائي قرب ريو دي جانيرو

أسفرت مداهمة للشرطة البرازيلية لحي عشوائي بالقرب من ريو دي جانيرو، عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، بينهم زعيم عصابة إجرامية روّعت شمالي البرازيل.

وأكدت الشرطة أن المداهمة ما زالت مستمرة في مجمع سالغويرو في مدينة ساو غونكالو التابعة لريو دي جانيرو.

وقال بيان للشرطة إن الهدف من المداهمة هو "القبض على أعضاء من عصابة "كوماندو فيرميو" من ولاية بارا الشمالية الذين لجأوا إلى المنطقة".

وتعد "كوماندو فيرميو" من أقدم وأكبر عصابات الجريمة في البرازيل، ويتركز نشاطها على تهريب المخدرات.

وقال هلدر باربليو حاكم ولاية بارا، على "تويتر" إن المجرم الفار ليوناردو أراوجو المعروف باسم "أل 141" قتل في اشتباك مع رجال الأمن".

وأضاف أنه كان الزعيم الرئيسي لأكبر منظمة إجرامية تنشط في بارا وقد أمر أيضا بشن هجمات مختلفة في ريو دي جانيرو.

وذكرت شبكة "جي 1" الإخبارية أنه إلى جانب القتلى الـ11 أصيبت امرأتان في المداهمات.

المصدر: أ ف ب