 
مباشر

كييف تتراجع عن إعلانها انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا

أخبار العالم

كييف تتراجع عن إعلانها انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا
Globallookpress Raul MorenoKeystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzjz

اعترف الجيش الأوكراني بخطأه بإعلانه انسحاب القوات الروسية من مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، وقال إنه أساء تحليل معلومات تلقاها.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: "المحتلون لا يزالون في نوفايا كاخوفكا. المعلومات حول الانسحاب المفترض للعدو من هذه البلدة نشرت باستخدام غير صحيح للبيانات".

ونفى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، الأنباء حول انسحاب الجيش الروسي من نوفايا كاخوفكا. 

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا