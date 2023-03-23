كييف تتراجع عن إعلانها انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا

اعترف الجيش الأوكراني بخطأه بإعلانه انسحاب القوات الروسية من مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، وقال إنه أساء تحليل معلومات تلقاها.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: "المحتلون لا يزالون في نوفايا كاخوفكا. المعلومات حول الانسحاب المفترض للعدو من هذه البلدة نشرت باستخدام غير صحيح للبيانات".

ونفى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، الأنباء حول انسحاب الجيش الروسي من نوفايا كاخوفكا.

المصدر: أ ف ب