موسكو تطالب تل أبيب بمحاسبة المعتدين على كنيسة مريم العذراء

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتوقع أن تتخذ السلطات الإسرائيلية الإجراءات اللازمة لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم على كنيسة مريم العذراء في القدس.

وقالت زاخاروفا: "لا يمكن لأعمال الشغب هذه إلا أن تثير قلقا عميقا. نلاحظ وجود اتجاه مقلق في الزيادة الأخيرة في عدد الحوادث المعادية للمسيحيين. حيث أصبحت الكنائس والمقابر لمختلف الطوائف المسيحية ورجال الدين والرهبان أهدافا للهجمات، ونحن مقتنعون بعدم وجود مبرر لمثل هذه الأعمال الإجرامية".

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وأضافت: "نأمل بأن تقدم السلطات الاسرائيلية تقييما لا لبس فيه لما حدث، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم الجناة للعدالة ومنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".

يذكر أن متطرفين يهودا هاجموا في 19 مارس أثناء الصلاة الصباحية، كنيسة مريم العذراء في القدس وحاولوا إلحاق الأذى الجسدي برجال الدين وتخويف المصلين.

المصدر: RT