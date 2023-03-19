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القدس.. شخصان يقتحمان كنيسة مريم العذراء ويعتديان على المصلين بآلات حادة (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

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أقدم شخصان بحوزتهما آلات حادة، اليوم الأحد، على اقتحام كنيسة مريم العذراء في القدس.

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وبحسب مراسلة RT، أغلقا الباب وشرعا بالاعتداء على المصلين ورجل دين مسيحي، كما حاولا الاعتداء على قبر العذراء، لكن تصدى لهما الشاب الفلسطيني حمزة عجاج.

ووصلت الشرطة الإسرائيلية بعد نصف ساعة من الواقعة، واعتقلت أحدهما فيما لاذ الثاني بالفرار.

وقال بلال أبو ناب، أحد الباعة والمتصدين، إنهما كانا يتحدثان بالعبرية وخلعا القلنسوات، وأحدهما كان بلباس المستوطنين.

من جهته، قال الناطق باسم شرطة القدس، إنه تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 27 عاما، من سكان جنوب إسرائيل، تورط بحادث عنف في الكنيسة.

وكشف تحقيق الشرطة أن المشتبه به دخل الكنيسة وهو يصرخ ويهدد الحاضرين بقضيب حديدي. ولم تقع إصابات ولم يسفر الحادث عن أضرار.

القدس.. شخصان يقتحمان كنيسة مريم العذراء ويعتديان على المصلين بآلات حادة (صور+ فيديو)  
القدس.. شخصان يقتحمان كنيسة مريم العذراء ويعتديان على المصلين بآلات حادة (صور+ فيديو)  
القدس.. شخصان يقتحمان كنيسة مريم العذراء ويعتديان على المصلين بآلات حادة (صور+ فيديو)  
القدس.. شخصان يقتحمان كنيسة مريم العذراء ويعتديان على المصلين بآلات حادة (صور+ فيديو)  

المصدر: RT

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