بلينكن يؤكد استعداد واشنطن للتعاون مع روسيا للتسوية في أوكرانيا

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو للتسوية في أوكرانيا، زاعما أنه لا يرى أي رغبة في ذلك من جانب روسيا.

وقال بلينكن اليوم الخميس، خلال جلسة استماع لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي: "نريد بشدة أن نرى السلام"، مشيرا إلى أنه "لكن يجب أن يكون سلاما دائما وعادلا".

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وأضاف: "إذا رأينا أي مؤشرات على أن روسيا مهيّأة ومستعدة لمشاركة دبلوماسية ذات مغزى لإنهاء هذا العدوان، فسوف نغتنمها. لسوء الحظ، لم نلحظ أي إشارات من هذا القبيل حتى الآن".

يُشار إلى أنه في فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن "ورقة موقف" بشأن تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا، واشتملت على 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، وكذلك رفض فرض عقوبات أحادية الجانب دون قرار مناظر من مجلس الأمن الدولي.

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء الماضي، أن العديد من نقاط خطة السلام الصينية لأوكرانيا يمكن اعتبارها أساسا للتسوية عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك.

المصدر: تاس