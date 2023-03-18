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موسكو تذكر بشروط التسوية مع أوكرانيا

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موسكو تذكر بشروط التسوية مع أوكرانيا
Sputnik
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد روسيا بالمحاكم الدولية يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من التسوية بأوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا في بيان: "يجب أن يكون إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد روسيا في المحاكم الدولية جزءا لا يتجزأ لتحقيق سلام مستدام".

كما شددت زاخاروفا على أنه من أجل تحقيق سلام مستدام، من الضروري تحقيق وقف توريد الأسلحة والمرتزقة لأوكرانيا، وإنهاء الأعمال العدائية، وعودة أوكرانيا إلى وضع محايد، والاعتراف الدولي بالحقائق (المناطق) الإقليمية الجديدة التي ظهرت وفق حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأضافت زاخاروفا أيضا، أنه "يجب نزع (إنهاء) النازية ونزع السلاح في أوكرانيا، وإزالة جميع التهديدات الصادرة من أراضيها، كما يجب تأمين وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية وضمان وضع احترام حقوق السكان الناطقين بالروسية والأقليات القومية".

المصدر: نوفوستي

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