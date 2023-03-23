واشنطن تنفي نيتها شطب كوبا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لا تخطط لشطب كوبا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وقال بلينكن اليوم الخميس، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "لا، ليست هناك نيّة كهذه".

كما شدّد على أن كوبا لم تحقّق حتى الآن الشروط اللازمة لرفع اسم هذا البلد من القائمة.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أعادت إدخال كوبا إلى قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

في حين وعدت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بإعادة النظر في سياستها تجاه كوبا، لكنها حتى الآن لم ترفع اسم البلد من القائمة.

المصدر: نوفوستي