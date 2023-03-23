خيرسون تنفي انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا

نفى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، صحة الأنباء حول انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون التي انضمت إلى قوام روسيا قبل أشهر.

وقال سالدو: "أعلن رسميا أن الجيش الروسي يرابط في مواقعه بمدينة نوفايا كاخوفكا، وفي أماكن سيطرته على الضفة الشرقية لنهر دنيبر".

وأضاف: "الأنباء الكاذبة التي تروجها أركان قوات كييف ترجع إلى حقيقة أن زيارة زيلينسكي لمقاطعة خيرسون حملت تأثيرا دعائيا ضعيفا، فيما هم بحاجة ماسة إلى المزيد من المكاسب المفترضة".

المصدر: نوفوستي