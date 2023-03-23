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خيرسون تنفي انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا

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خيرسون تنفي انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا
Sputnik
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نفى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، صحة الأنباء حول انسحاب الجيش الروسي من مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون التي انضمت إلى قوام روسيا قبل أشهر.

وقال سالدو: "أعلن رسميا أن الجيش الروسي يرابط في مواقعه بمدينة نوفايا كاخوفكا، وفي أماكن سيطرته على الضفة الشرقية لنهر دنيبر".

وأضاف: "الأنباء الكاذبة التي تروجها أركان قوات كييف ترجع إلى حقيقة أن زيارة زيلينسكي لمقاطعة خيرسون حملت تأثيرا دعائيا ضعيفا، فيما هم بحاجة ماسة إلى المزيد من المكاسب المفترضة".

المصدر: نوفوستي

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