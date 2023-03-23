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ستولتنبرغ: تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم لا يمثل انتهاكا للقانون الدولي

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ستولتنبرغ: تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم لا يمثل انتهاكا للقانون الدولي
Globallookpress
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زعم الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن إمداد بريطانيا أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، لا يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال ستولتنبرغ لوكالة "فرانس برس" عندما سئل عن خطط بريطانيا ورد فعل روسيا: "اعضاء "الناتو" يتبعون القواعد والقوانين الدولية في كل ما يفعلونه دعما لأوكرانيا".

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وأعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، في وقت سابق، أنه إلى جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، ستزود البلاد بالذخيرة والقذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف بـ "السيناريو اليوغوسلافي".

المصدر: نوفوستي

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