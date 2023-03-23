البنتاغون قلق للغاية من زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن قلق بلاده البالغ إزاء زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مؤخرا إلى روسيا، معتبرا إياها دعما صريحا من بكين لموسكو في نزاع أوكرانيا.

وأشار أوستن إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب ما إذا كانت الصين قد بدأت في الإمدادات العسكرية إلى روسيا.

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وأضاف: "زيارة شي جين بينغ إلى بوتين وحقيقة أنه أمضى يومين هناك، أعتقد أن هذه ترسل إشارة مقلقة للغاية، إنها إشارة دعم. نحن لم نلحظ مساعدات مادية منهم إلى روسيا حاليا، ولكنّنا نتابع ذلك بصورة مركزة. وإذا اختاروا هذا المسار، أعتقد أنه سيكون مقلقا للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي، ولكن بالطبع، وجوده هناك أظهر دعما، أعتقد أنه أمر مقلق للغاية".

بدوره، كان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قد اشتكى في وقت سابق من أن الصين لم تقوم بإدانة العملية الروسية ولم تتوقفت عن شراء النفط الروسي ومواد الطاقة الروسية.

المصدر: RT