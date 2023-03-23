باريس.. الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين (فيديو)

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن الشرطة الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في ساحة الجمهورية وسط باريس.

وبعد وقت قصير من بدء المظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في العاصمة الفرنسية، وعندما وصل المحتجون إلى ساحة الجمهورية، بدأ متطرفون، باستخدام أساليب "الكتلة السوداء"، بإلقاء المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة على الشرطة في الشوارع المجاورة.

وردت الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وطالبتهم بالتفرق والعودة إلى منازلهم.

في باريس، كما هو الحال في العديد من المدن الفرنسية الأخرى، خرجت اليوم الخميس أول مظاهرة منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد، شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

المصدر: نوفوستي