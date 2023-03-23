هيلاري كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان و"طالبان" ترد بأسلوب ساخر

طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بعودة الفتيات في أفغانستان إلى المدارس.

وقالت الوزيرة السابقة في تغريدة على "تويتر": "يجب على الفتيات أن يعدن لمقاعد الدراسة غدا.. ولكن طالبان لا تسمح سوى للفتيان بالدراسة".

ولاقت التغريدة أصداء واسعة، حيث ردت إدارة الشؤون العامة في "طالبان" على الوزيرة من خلال صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "أنفقت 700 مليون دولار في بلدنا لتعليم نسائنا وفتياتنا أن هناك 140 جنسا مختلفا.. لا عجب أنك خسرت أمام رجل العصابات البرتقالي ترامب.. لقد تركت فوضى كبيرة وراءك في أفغانستان، مثلما فعل زوجك في فستان مونيكا لوينسكي".

Girls in Afghanistan should be going back to school tomorrow, but the Taliban is only allowing boys to be educated. #LetAfghanGirlsLearnpic.twitter.com/tveFWEwSZR — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 22, 2023

يذكر أن هيلاري كانت قد حذرت في وقت سابق من خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، الأمر الذي سيعيد حركة "طالبان" للسلطة.

كما أنها دعت إلى اتخاذ إجراء "فوري" لإجلاء المواطنين الأفغان، الذين ساعدوا الجهود العسكرية والمدنية الأمريكية في البلاد.

المصدر: RT + "تويتر"