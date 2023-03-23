برلمانية رومانية تقترح استعادة أراض من أوكرانيا بجرة قلم

قامت السيناتور الرومانية ديانا شوشواكيه بتسجيل مشروع قانون في مجلس الشيوخ، ينص على إنهاء اتفاقية علاقات حسن الجوار مع أوكرانيا وضم جزء من أراضيها.

وقال موقع Hotnews: "عضو مجلس الشيوخ المستقلة ديانا شوشواكيه، عرضت على المجلس مشروع قانون يتضمن استعادة رومانيا للأراضي التي كانت تنتمي إليها خلال فترة ما بين الحربين والتي أصبحت الآن جزءا من أوكرانيا. ووفقا لهذه البرلمانية، سيتم تنفيذ الضم بقانون عادي بسيط من ثلاث مواد يحدد أيضا عام الضم – 2027".

إقرأ المزيد

وعمليا تقترح شوشواكيه، إدخال ثلاث مواد جديدة في القانون 129/1997، الذي صادق على معاهدة علاقات حسن الجوار والتعاون بين رومانيا وأوكرانيا، المبرمة في 2 فبراير 1997.

إقرأ المزيد

تنص إحدى المواد على الانسحاب من هذه المعاهدة في عام 2027. في السابق، لم يكن بإمكان رومانيا القيام بذلك، لأن الاتفاقية سارية لمدة 10 سنوات ويتم تجديدها كل خمس سنوات، ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها. وتنص المادة الثانية على أن "رومانيا تضم ​​الأراضي التاريخية التي تنتمي إليها، وهي شمال بوكوفينا الشمالية، وهرتسا، وبودجاكول (كاهول، وبولغراد، وإسماعيل)، ومارامورس التاريخية، وجزيرة الثعابين". وخلال ذلك لم تذكر البرلمانية الرومانية، ما يجب فعله مع الأوكرانيين الذين يعيشون في هذه المنطقة، وكذلك رفضهم المحتمل لمغادرة ديارهم.

وتعتقد هذه البرلمانية، أنه بعد ذلك سيكون من الممكن إخطار الهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالتغييرات الإقليمية التي جرت.

المصدر: نوفوستي