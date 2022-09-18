تصريحات وزير خارجية رومانيا السابق حول الحدود الأوكرانية تثير حفيظة كييف

أثارت تصريحات وزير خارجية رومانيا السابق، أندريه مارغا، حول الحدود الطبيعية لأوكرانيا، حفيظة كييف، التي أعربت عن أسفها ووصفتها بغير المقبولة.

وقالت سفارة أوكرانيا في رومانيا، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الروماني السابق، التي دعا فيها كييف إلى التخلي عن جزء من أراضيها لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا: "نأسف لأن أندريه مارغا، الوزير السابق لدولة أوروبية وديمقراطية، يدلي بتصريحات تشكك في المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما حرمة الحدود. وضمان الاحترام الكامل لهذه المبادئ هو أساس الأمن والاستقرار في القارة".

وأضافت السفارة الأوكرانية أن "مثل هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف. إنها انحراف صارخ بشكل خاص، في وقت تدافع فيه أوكرانيا ببطولة عن استقلالها وأمن أوروبا بأسرها".

وكان مارغا (الذي شغل منصب وزير خارجية رومانيا من مايو إلى أغسطس 2012) قد قال إن أوكرانيا يجب أن تتخلى عن أجزاء من أراضيها لروسيا ورومانيا والمجر وبولندا.

وأوضح وزير خارجية رومانيا السابق خلال تقديمه لكتابه الأخير "مصير الديمقراطية"، يوم السبت الماضي، أن "أوكرانيا في حدود غير طبيعية" وأنه يجب عليها التنازل عن أراضي زاكارباتيا لهنغاريا، وغاليتشينا إلى بولندا، وبوكوفينا إلى رومانيا، ودونباس وشبه جزيرة القرم إلى روسيا.

المصدر: تاس