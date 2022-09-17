 
مباشر
عاجل
حميميم: الجيش السوري يسقط معظم الصواريخ الإسرائيلية في هجوم الأمس باستخدام منظومات دفاع جوي روسية

وزير خارجية رومانيا الأسبق: على كييف أن تتنازل لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا عن أجزاء من أراضيها

أخبار العالم

وزير خارجية رومانيا الأسبق: على كييف أن تتنازل لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا عن أجزاء من أراضيها
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttl8

أكد وزير الخارجية الروماني الأسبق أندريه مارغا أن يجب على أوكرانيا أن تمنح جزءا من الأراضي التي تسيطر عليها لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا.

وقال الوزير الأسبق اليوم السبت خلال تقديم كتابه الأخير، مصير الديمقراطية، في معرض للكتاب بمدينة ألبا يوليا الرومانية: "نحن في وضع خاص للغاية، وأنا أقول هذا بكل مسؤولية. أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة. يجب أن تتنازل عن أراض: ترانسكارباتيا لهنغاريا، غاليسيا لبولندا، بوكوفينا إلى رومانيا، دونباس وشبه جزيرة القرم لروسيا هذه أراضي بلدان أخرى".

وأضاف: "لنكن واضحين للغاية، قبل تسوية الوضع من خلال المفاوضات مع أمريكا ومع روسيا ومع ألمانيا ومع أوكرانيا ومع الصين والتوصل إلى اتفاق، لن يكون هناك سلام في أوروبا. وبما أنه لا يوجد سلام، ستعاني الديمقراطية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند