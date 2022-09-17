وزير خارجية رومانيا الأسبق: على كييف أن تتنازل لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا عن أجزاء من أراضيها

أكد وزير الخارجية الروماني الأسبق أندريه مارغا أن يجب على أوكرانيا أن تمنح جزءا من الأراضي التي تسيطر عليها لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا.

وقال الوزير الأسبق اليوم السبت خلال تقديم كتابه الأخير، مصير الديمقراطية، في معرض للكتاب بمدينة ألبا يوليا الرومانية: "نحن في وضع خاص للغاية، وأنا أقول هذا بكل مسؤولية. أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة. يجب أن تتنازل عن أراض: ترانسكارباتيا لهنغاريا، غاليسيا لبولندا، بوكوفينا إلى رومانيا، دونباس وشبه جزيرة القرم لروسيا هذه أراضي بلدان أخرى".

وأضاف: "لنكن واضحين للغاية، قبل تسوية الوضع من خلال المفاوضات مع أمريكا ومع روسيا ومع ألمانيا ومع أوكرانيا ومع الصين والتوصل إلى اتفاق، لن يكون هناك سلام في أوروبا. وبما أنه لا يوجد سلام، ستعاني الديمقراطية".

المصدر: تاس