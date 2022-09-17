مسؤول أمريكي سابق: واشنطن ولندن لا تريدان أن تنتهي الأزمة الأوكرانية

أعلن كريستيان ويتون المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تريدان أن تتوصل أوكرانيا إلى اتفاق مع روسيا، لأن هذه فرصتهم لاستنزاف روسيا.

وقال ويتون في مقابلة مع "فوكس بيزنس": "أعتقد أن هذا سيستمر لفترة طويلة، لسوء الحظ. يمكن لأوكرانيا أن تعقد صفقة وتوقف إراقة الدماء، لكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة أولا، ولندن ثانيا تريدان ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنهم يعتبرن أنها فرصة عظيمة لـ "استنزاف" روسيا ولا أحد يهتم بعدد الأشخاص الذين يقتلون".

وفقا لويتون، فإن أوكرانيا لديها أساس "للتخلي عن جزء من الأراضي التي هي عرقيا روسية وناطقة بالروسية".

المصدر: تاس