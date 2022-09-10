هل ينجح الناتو بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اتخاذها قرارا بإعادة انتشار القوات المسلحة المتمركزة في بلاكليا وإيزيوم ودفعها لتعزيز محور دونيتسك، بما يخدم أهداف العملية العسكرية لحماية دونباس.

وفيما سارعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى الإشادة بما وصفته نجاحات للقوات الأوكرانية في خاركوف وخيرسون خلال الأيام الماضية، دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبورغ إلى عدم إساءة تقدير الوضع والاستعداد لحرب طويلة، مشددا على ضرورة عمل دول الحلف بنشاط على تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا وضمان استعداد قواتها لفصل الشتاء.

من جانبه أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبيزيا أن الأسلحة التي يقدمها الغرب لن تحدث تحولا بساحة المعركة، لكنها ستكون قادرة على إطالة أمد معاناة نظام كييف وتأخير النهاية المزعجة له.

فما هي الأبعاد الحقيقية للتطورات الميدانية الأخيرة؟

Your browser does not support audio tag.