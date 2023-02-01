الكرملين: حلف الناتو وظف جميع أجهزته العسكرية والاستخباراتية ضد روسيا

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن حلف الناتو وظف جميع أجهزته العسكرية، والاستخباراتية للعمل والتخطيط على مدار الساعة، للإضرار بروسيا.

وأضاف بيسكوف، أن موسكو لا تستطيع تجاهل سياسة حلف الناتو، العدائية ضد روسيا، والمخاطر الناتجة عنها.

وأوضح بيسكوف، "نرى كيف تعمل البنية العسكرية، وأجهزة الاستخبارات لدى حلف الناتو، بما في ذلك الطيران الاستطلاعي، والأبراج الساتلية، من أقمار صناعية، وأبراج الاتصالات، على مدار الساعة لصالح النظام الأوكراني ضد روسيا، وكل ذلك يخلق ظروفا معادية، تشكل تهديدا لأمننا، لا يمكننا تجاهله".

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ومن جانبه صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب شرع في بحث مسالة إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية أكثر تطورا.

وأشار إلى أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المحاولات الغربية التي تهدف إلى تحويل أوكرانيا، لمصدر خطر كبير على أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي