أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب بأوكرانيا عن وصول حالات الإصابة بألغام "البتلة" إلى مئة.

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وجاء في تقرير المركز أنه "تم تسجيل 100 حالة إصابة للمدنيين بلغم (البتلة) المضاد للأفراد شديد الانفجار في جمهورية دونيتسك الشعبية منذ بداية تصعيد النزاع". وجاء في التقرير أيضا أن من بين المصابين 9 أطفال، وتوفي ثلاثة من المصابين إثر إصابتهم.

وتم تصميم اللغم شديد الانفجار PFM-1 "البتلة" لإصابة الساقين، ويعمل حين يتم الضغط عليه، وهو نسخة طبق الأصل من اللغم الأمريكي BLU-43 Dragontooth.

وقد سجل المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية استخدام القوات الأوكرانية للذخائر العنقودية المجهزة بألغام "البتلة" في مدن الجمهورية، وسبق أن وزعت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة رسالة في مجلس الأمن حول استخدام كييف للألغام المضادة للأفراد "البتلة" ضد السكان المدنيين في دونباس، وتم إرسال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت أوكرانيا قد صادقت، عام 2055، على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، بالتالي فإن نظام كييف بذلك ينتهك التزامات أوكرانيا الدولية.

المصدر: نوفوستي