رئيس الوزراء الإثيوبي يعين قياديا بجبهة تيغراي رئيسا للإدارة المؤقتة بالإقليم

عين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، القيادي بجبهة تيغراي، غيتاتشو ريدا رئيسا للإدارة المؤقتة بإقليم تيغراي، بعد اتفاق سلام أنهى الصراع الذي استمر عامين.

وقال مكتب أبي أحمد في بيان: "عين رئيس الوزراء، غيتاشيو ريدا، رئيسا للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من قيام البرلمان بإزالة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية في خطوة قال إنها ستساعد في تعزيز اتفاق السلام المبرم في نوفمبر 2022 بين المتمردين والحكومة الفيدرالية.

وغيتاتشو، مستشار زعيم جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، ديبريتسيون غبريمايكل، وشغل في السابق منصب وزير الاتصالات في الحكومة الفيدرالية في عهد رئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين الذي حكم من 2012 إلى 2018.

وبموجب شروط اتفاق السلام الذي تم توقيعه في نوفمبر في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وافقت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على نزع سلاحها مقابل استعادة الوصول إلى تيغراي، التي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب.

المصدر: "أ ف ب"