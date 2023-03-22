البرلمان الإثيوبي يشطب جبهة تيغراي المتمردة من قائمة الإرهاب

شطب البرلمان الإثيوبي جبهة تحرير تيغراي الشعبية المتمردة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وهي خطوة رئيسية في عملية السلام عقب حرب استمرت عامين في شمال البلاد.

وقال البرلمان على فيسبوك: "وافق مجلس النواب على قرار إلغاء تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي على قائمة الإرهاب بأغلبية الأصوات"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز اتفاق السلام المبرم في نوفمبر 2022 بين جبهة تيغراي والحكومة الفدرالية".

وبموجب شروط اتفاق السلام الموقع في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وافقت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي على نزع سلاحها مقابل استعادة الوصول إلى تيغراي، التي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب.

ومنذ الاتفاق، استؤنفت بعض الخدمات الأساسية وتسليم المساعدات إلى تيغراي، التي واجهت نقصا حادا في الغذاء والوقود والمال والأدوية. إلا أنه لا يزال الوصول إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين شخص مقيدا.

واندلع الصراع عندما هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري منشآت عسكرية، مما أدى إلى هجوم كبير شنته حكومة أبي أحمد بدعم من إريتريا.

المصدر: "أ ف ب"