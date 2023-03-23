زاخاروفا: لافروف سيلتقي مع نظيره الإيراني في موسكو قريبا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو يوم 29 مارس.

وأضافت المتحدثة في إيجاز صحفي اليوم الخميس: "سيواصل الوزيران خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز، وبالطبع موضوع بحر قزوين".

ووفقا لها، سيتم خلال لقاء الوزيرين بحث موضوع "تحسين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط سينظر في ضوء الاعلان عن عودة العلاقات بين إيران والعربية السعودية".

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وقالت زاخاروفا: "ويتوقع أن يتم إيلاء اهتمام كبير لإجراء استعراض شامل لجدول الأعمال الثنائي مع التركيز على المكون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة في مجال النقل والطاقة".

المصدر: نوفوستي