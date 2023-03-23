وزير دفاع كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت 4 صواريخ "كروز"

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت 4 صواريخ كروز أمس، على الرغم من أن التحليل التفصيلي لا يزال جاريا لتأكيد مواصفاتها.

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ولفت الوزير خلال جلسة برلمانية للجنة الدفاع الوطني "نعتقد أن 4 صواريخ أطلقت. لقد أجرينا التحليل الأولي، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدرسانه بطريقة أكثر تفصيلا".

وحول ما إذا كانت بيونغ يانغ قد أمنت تقنيات لتصغير رأس حربي نووي وتركيبه بأسلحة تكتيكية، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إنه "ينظر إليها على أنها حققت تقدما ملحوظا".

وكانت هيئة الأركان المشتركة في سيئول قالت إنها رصدت عمليات إطلاق صواريخ متعددة من مدينة هامهونغ شرقي كوريا الشمالية صباح الأربعاء.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونغ -17، بالتزامن مع مناورات عسكرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في مؤشر جديد على تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: يونهاب