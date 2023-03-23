المدعي العام الألماني "لم يحدد بعد" المشتبه بهم في تفجيرات "السيل الشمالي"

صرح المدعي العام الألماني بيتر فرانك بأن التحقيقات الألمانية حول تفجير خط أنابيب السيل الشمالي "لا تزال موجهة ضد مجهول".

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جاء ذلك في الوقت الذي أفاد فيه الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش بأن المستشار الألماني أولاف شولتس يدعم منذ الخريف الماضي محاولات واشنطن لإخفاء معلومات حول تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".

وكان هيرش قد كشف في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج متورطتان في التفجيرات، ثم ظهرت في وسائل الإعلام الغربية رواية تزعم أن "مجموعة موالية لأوكرانيا" تقف وراء التفجير، اختلقتها وكالات المخابرات الأمريكية والألمانية للتغطية الكاذبة على الاتهامات التي تواجهها واشنطن.

المصدر: RT