قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إنه توجد وحدة قوات خاصة أوكرانية مرتبطة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، يجري الحديث عن مجموعة تتبع رسميا للشرطة الأوكرانية، لكنها تتعاون وتعمل بشكل وثيق مع مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية.

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ونقلت الصحيفة عن قائد الوحدة قوله، إن هذه المجموعة تختار المهام بنفسها، وتظهر الأهداف المحتملة على جهاز لوحي مع تطبيق متزامن مع القمر الصناعي لوكالة المخابرات المركزية.

وأضاف قائد الوحدة: "نختار الأهداف بواسطة برنامج خاص، ويمكن متابعة هذه الأهداف بواسطة القمر الصناعي التابع لوكالة المخابرات المركزية وكذلك بواسطة قمرنا الصناعي".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن معظم مهام هذه الوحدة الخاصة في الوقت الحالي، تنحصر في إلقاء القنابل وضبط نيران المدفعية.

في وقت سابق، قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف إن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، ونوه بأنه يتم خلال ذلك استخدام بيانات أقمار صناعية تابعة لشركات خاصة، مما يؤدي إلى عسكرة الفضاء الخارجي.

المصدر: نوفوستي