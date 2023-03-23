بومبيو يتحدث عن خطأ استراتيجي لواشنطن وفشل جديد لبايدن

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، إن التقارب بين روسيا والصين يعتبر خطأ استراتيجيا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وذكر بومبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن محاولات البيت الأبيض تصوير زيارة الزعيم الصيني شي جين بينغ لموسكو بالأمر قليل الأهمية تشكل "خطأ استراتيجيا فادحا".

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وأضاف بومبيو، الذي ترأس في وقت سابق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "لقد فشلت إدارة بايدن، وسمحت للروس والصين بالاتحاد، وهذا يشكل مخاطر كبيرة للولايات المتحدة وكل مواطن فيها".

وأشار بومبيو إلى أن العضوين الدائمين الآن في مجلس الأمن الدولي "توحدا ضد الولايات المتحدة"، الأمر الذي ستكون له عواقب سلبية على واشنطن.

وقال: "التعاون الاقتصادي بين هاتين الدولتين، هام وسيؤثر على الولايات المتحدة، ويجب أن نكون مستعدين تماما للرد والتصدي لذلك".

ويشار إلى أن الزعيم الصيني شي جين بينغ، قام بزيارة لموسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت هذه أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الصيني بعد إعادة انتخابه لمنصب الرئيس لمرة ثالثة.

المصدر: نوفوستي