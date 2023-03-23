استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون توجيه لائحة اتهام إلى ترامب

كشف استطلاع للرأي أجرته مجلة The Economist أن عددا متزايدا من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب توجيه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب، في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

وقال 46% من المشاركين في الاستطلاع إن ترامب، الذي قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه يتوقع أن يتم القبض عليه خلال التحقيق معه، يجب أن يواجه لائحة اتهام بسبب أفعاله، مقارنة بـ34% ممن قالوا إن ذلك لا يجب أن يحصل، و20% غير متأكدين.

وقال 14% من الجمهوريين إن ترامب يجب أن يواجه اتهامات جنائية، بينما قال 63% إن ذلك لا ينبغي أن يحصل. بالمقارنة، قال 77% من الديمقراطيين إنه يجب توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، بينما قال 11% إنه لا ينبغي ذلك.

كما حظي احتمال توجيه التهم بتأييد 44% من المستقلين، ورفض 30% منهم.

ومن بين جميع المستطلعين، قال 69% إن قيام مرشح سياسي بدفع المال لشخص مقابل صمته جريمة، وقال 74% إن الجريمة هي أن" يفشل المرشح في الإبلاغ عن إنفاق أموال الحملة على المدفوعات لإبقاء شخص ما صامتا بشأن قضية قد تؤثر على نتيجة الانتخابات".

المصدر: The Hill