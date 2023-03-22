بعد تقارير عن احتمال اعتقاله.. الملايين بدأت تنهال على ترامب من مؤيديه

تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 1.5 مليون دولار من مؤيدي حملته خلال 3 أيام بعد أن أطلق تحذيرات من احتمال اعتقال القضاء له، بحسبما ذكرته قناة "فوكس نيوز" اليوم الأربعاء.

ومن المعروف في وقت سابق أن مقر الحملة الخاصة بترامب، أرسل إلى مؤيديه، رسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن مقاطع فيديو تتحدث عن اعتقال محتمل له.

كما دعا الرئيس السابق في الرسائل إلى مؤيديه للتوقيع على عريضة ضد تهم جنائية موجهة ضده فضلا عن التبرع بما يصل إلى 3300 دولار لحملته.

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ونقلت "فوكس نيوز" عن دعوة ترامب لأنصاره في الفيديو: "إذا سارت الأمور على نحو سيء بالنسبة لكم <...>، فلا ترسلوا أي شيء. إذا كان كل شيء على ما يرام معكم، والذي أصبح ممكنا بفضل <...> سياسات إدارة ترامب (الرئاسية)، قوموا بالمساهمة."

بدوره، قال مستشار ترامب: "سيكون هذا الشهر هو الأضخم لجهة تمويل الحملة."

تجدر الإشارة إلى أن الملياردير إيلون ماسك ذكر في وقت سابق أن احتجاز ترامب سيسهم في إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جهتها، نقلت صحيفة "الغارديان" عن مصادرها أن الرئيس السابق سيحاول تحويل الاتهام إلى مجرد عرض من أجل لفت أنظار الأمريكيين إلى حملته الانتخابية الرئاسية.

هذا وتبحث هيئة محلفين كبرى في نيويورك بإمكانية توجيه تهم ضد ترامب فيما يتعلق بالتزوير المزعوم لوثائق مالية لمنظمة ترامب بخصوص دفع أموال للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

المصدر: تاس