زعيم تركي معارض: سنطعن في ترشح أردوغان للرئاسة

صرح رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان بأن ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة يخالف الدستور، وأن حزبه سيطعن في ترشح أردوغان أمام الهيئة العليا للانتخابات.

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وأشار باباجان إلى إجماع كافة القانونيين في حزبه فور إعلان أردوغان ترشحه، على أن هذا يعد مخالفة قانونية، نظرا لأن أردوغان أتم ولايتين رئاسيتين وهو ما يجعل ترشحه مجددا منافيا للدستور.

وأضاف باباجان أن تركيا تمضي صوب الانتخابات، وأنه يتوجب التحرك بسرعة وعدم الانتظار أكثر من هذا.

وأوضح باباجان أنه ليس من الصعب توقع القرار الذي سيصدر عن الهيئة العليا للانتخابات، مذكّرا بأن هيئة الانتخابات سبق أن دعمت حق أردوغان في الترشح، و"اختلقت مبررات له من قبيل تغيير نظام الحكم".

وكان "تحالف الشعب" الحاكم في تركيا قدم الثلاثاء، طلبا رسميا لترشيح أردوغان، إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية