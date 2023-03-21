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أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا

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أردوغان يترشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

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وقدم أردوغان، اليوم الثلاثاء، طلبا رسميا للترشح إلى لجنة الانتخابات التركية في العاصمة أنقرة. 

وانطلقت يوم السبت الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، وتستمر حتى يوم 13 مايو المقبل الذي يعرف بـ"يوم الصمت"، وهو يسبق الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وفي حال لم يتمكن المرشحون في الرئاسية من الوصول إلى نسبة الحسم، فستكون هناك جولة ثانية في 28 مايو، علما بأن نسبة الحسم هي أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وسيكون بوسع الأحزاب تقديم مرشحيها إلى المجلس الأعلى للانتخابات (الهيئة المشرفة على الانتخابات) بين 18- 23 مارس الجاري.

المصدر: RT

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انطلاق القمة الروسية الصينية في الكرملين