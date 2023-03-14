تركيا.. مرشح تحالف الأمة للرئاسة يتعهد بإعادة السوريين لبلادهم خلال عامين (فيديو)

أعلن مرشح تحالف الأمة التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، أنه لن يتمكن أحد من دخول تركيا عبر سوريا، إن فاز في الانتخابات الرئاسية ووصل إلى السلطة في البلاد.

وأدلى كيليتشدار أوغلو بهذه التصريحات من الحدود التركية السورية.

وأضاف مرشّح المعارضة التركية في تصريحاته، على أنهم يؤكدون من الحدود التركية السورية، على أنهم سيعيدون السوريين إلى بلدهم، في غضون عامين فقط على أبعد تقدير، في حال فازوا في الانتخابات".

وقال: "جئت إلى هنا للحدود التركية السورية لسببين.. سنرسل إخوتنا السوريين الذين يقيمون في تركيا عبر هذه الحدود السورية التي ترونها ورائي.. سنرسلهم إلى وطنهم في غضون عامين على أبعد تقدير، دون وضع بقعة سوداء على جباه هذه الأمة النبيلة مثل العنصرية، وأريد أن يعرف الجميع ذلك".

وأضاف: "سنعيد أيضا اللاجئين الذين يصلون لتركيا عبر الأراضي الإيرانية إلى إيران من جديد".

المصدر: RT