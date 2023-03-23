هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية ، بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ليل أمس الأربعاء منطقة يشيل يورت في ولاية ملاطية وسط تركيا.

إقرأ المزيد

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 22:43 بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن مركز الزلزال في منطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وتتعرض تركيا منذ السادس من فبراير الماضي إلى هزات إرتدادية، عقب زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد وشمال سوريا، تخطت شدتهما 7.5 على مقياس ريختر، ما أسفر عن دمار كبير ومقتل الآلاف.

المصدر: الأناضول