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زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل الفلبين

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زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل الفلبين
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.

وأشار المركز صباح الخميس، إلى أن بؤرة الزلزال كانت في بحر الفلبين، على بعد 66 كلم إلى الشمال عن مدينة كلافيريا الواقعة شمال جزيرة لوزون الفلبينية.

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وكانت البؤرة بعمق 40 كلم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان المدينة المذكورة والمنطقة المحيطة بها يبلغ نحو 32 ألف شخص، حسب إحصاءات عام 2020.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط قتلى ومصابين جراء الزلزال.

المصدر: تاس

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