أردوغان يعتزم مناقشة توريد الدقيق من الحبوب الروسية إلى دول إفريقيا مع بوتين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزمه الاتصال بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا، خلال أيام، لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتصدير الحبوب.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، اليوم الأربعاء: "أخطط لإجراء اتصال هاتفي بالرئيس بوتين لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها حيال تصدير الحبوب".

وأضاف الرئيس التركي، أنه "يريد أن يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة إمكانية إمداد الدول الأفريقية بالدقيق الذي ستصنعه الجمهورية من الحبوب الروسية".

وقال أردوغان: "السيد بوتين قد أشار بالفعل إلى أن الحبوب لا يتم توريدها إلى البلدان الأفريقية، ولكن إلى أوروبا.. وقال دعونا نرسل الحبوب إلى البلدان الأفريقية الفقيرة.. وأجبته، أنتم سترسلون الحبوب لنا، ونحن سوف نصنع منها الدقيق ونرسلها إلى البلدان النامية.. "لدينا مثل هذا الاتفاق. وسنجري مفاوضات في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، وسنناقشها".

وبحسب أردوغان، فإن تركيا مستعدة للمساعدة في بدء توريد الأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، وأكد الرئيس التركي أنه "هناك حاجة للأسمدة في العالم. سنبذل جهودا لإرسالها [من روسيا] إلى الدول التي تحتاجها".

وفي 5 يناير، أعلن أردوغان عن استعداد أنقرة لمعالجة الحبوب من روسيا في مطاحن الدقيق الخاصة بها وتسليمها إلى الدول الفقيرة في إفريقيا.

المصدر: تاس