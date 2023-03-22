بعد "مذكرة الجنائية الدولية".. بلينكن يرد على سؤال بشأن إمكانية "اعتقال" بوتين في الولايات المتحدة

رفض وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن التعليق على احتمال قيام واشنطن باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموجب مذكرة "الجنائية الدولية" في حال زار بوتين الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بلينكن اليوم الأربعاء، ردا على سؤال أحد السناتورات خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لا يمكنني استباق نفسي في هذا الأمر إذ أنني أحتاج بالتأكيد للتعرف على القوانين واللوائح. كما تعلمون، لسنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا أود التطرق إلى هذه القضية الافتراضية."

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وأردف قائلا: "لا أعتقد أن لديه (الرئيس بوتين) خططا للمجيء إلى هنا في أي وقت قريب".

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيحث الدول الأوروبية المتحالفة مع الولايات المتحدة على محاولة احتجاز بوتين بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، في حال وصل إلى تلك الدول، أجاب بلينكن: "أعتقد أن أي شخص هو طرف في تلك المحكمة ولديه التزامات أمامها.. فيجب أن يفي بالتزاماته".

يشار إلى أنه بتاريخ 17 مارس الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين.

هذا وقد علق الكرملين على هذا القرار، حيث أشار المتحدث الرسمي باسمه، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: تاس