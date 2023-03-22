وزير خارجية النمسا: ستبقى روسيا جارة مهمة لأوروبا

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، بأن روسيا ستكون دولة مهمة لأوروبا، والجارة الأكبر للقارة العجوز، وثاني قوة نووية في العالم.

وأوضح شالنبرغ لوكالة Reuters، أن "الاعتقاد بأن روسيا لن تكون موجودة، وأنه يمكن الاستغناء عنها، وقطع العلاقات معها في جميع المجالات، مجرد وهم"، مشيرا إلى أن النمسا ستعمل على تقليل هذه العلاقات لكن لا يمكن أن يحدث "بين عشية وضحاها".

وأضاف، أن أدب دوستويفسكي وتشايكوفسكي سيبقى جزءا من الثقافة الأوروبية، سواء تقبلت أوروبا ذلك أم لا.

ونوه شالنبرغ بأن 91% من الشركات الغربية ما زالت تعمل في روسيا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من البنوك الغربية تعمل فيها.

وعارض شالنبرغ مقترح فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلا: "فرض الغرب حزم عقوبات كبيرة ضد روسيا، علينا إعطاءها وقتا حتى تظهر نتائجها.

المصدر: نوفوستي