كونها دولة حيادية.. النمسا لن تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا

أكد المستشار الفدرالي النمساوي كارل نيهامر لزيلينسكي هاتفيا أن بلاده لن تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا، نظرا لالتزام فيينا بالصفة المحايدة للنمسا.

وكتب نيهامر على "تويتر" في أعقاب اتصاله الهاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم الاثنين: "بصفتنا دولة محايدة لا يمكننا أن نقدم دعما عسكريا ولن نقوم بذلك".

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وأضاف: "ولكن بوسعنا مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني، وهذا ما سنقوم به بالذات".

وتجدر الإشارة إلى أن نيهامر أعلن في خطابه الموجه للشعب، يوم 10 مارس، عن ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الأمن القومي للنمسا، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على الصفة المحايدة للجمهورية.

المصدر: تاس