قال الطيار العسكري التركي المتقاعد، اللفتنانت جنرال أردوغان كاراكوش، إن إمداد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب لن يمنحها ميزة في ساحات القتال، منوها بأنها ستخلف ضررا هائلا بالطبيعة.

وأضاف كاراكوش لوكالة "نوفوستي": "بالطبع سيسبب هذا ضررا كبيرا. لسوء الحظ الغرب يؤجج التصعيد ولا يوجد شيء جيد في هذا الوضع".

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وقال الخبير "في الوقت الذي ضمنت فيه الصين وأحلت السلام بين إيران والسعودية، تحاول لندن إطالة الصراع وإلحاق الضرر بروسيا.. هذه هي ألاعيب الغرب لإطالة الصراع، في حين أن الدول الغربية نفسها لا تريد المشاركة بشكل مباشر".

ويرى الخبير، أنه يتوجب على كييف أن ترفض مثل هذا الاقتراح بخصوص هذه القذائف، لأن "هذا سيضر بالطبيعة أيضا. وفي الوقت نفسه، لا أعتقد أن مثل هذه القذائف ستحقق نجاحات عسكرية كبيرة".

بالمقابل شدد الخبير العسكري أنه بغض النظر عن كيف يسعى الغرب إلى تعقيد الوضع، "سنسعى دائما من أجل السلام بين جيراننا. روسيا وأوكرانيا".

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي قد تعهدت بنقل ذخيرة اليورانيوم المنضب إلى كييف في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني على شبكة الإنترنت يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: نوفوستي