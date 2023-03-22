ترامب يدعو أنصاره للتوقيع على عريضة ضد قرار اعتقاله المرتقب

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 74 مليون من مؤيديه، لتوقيع عريضة مناهضة لقرار اعتقاله المرتقب، كما طلب منهم تقديم تبرعات لحملته الانتخابية.

ووفقا لوقع Business Insider، قام فريق ترامب يوم الاثنين، بإرسال بريد إليكتروني لأنصاره يطلب منهم التوقيع على العريضة، وعند الانتقال إلى الموقع الذي يحتوي على العريضة تظهر صفحة خاصة للتبرعات، "تطلب تبرعات لحملته بمبلغ يتراوح ما بين 24 دولارا - 3300 دولار".

وأشار الموقع إلى أن نص الرسالة يقول: "إنهم يحاولون تخويفك وإبطال صوتك! ... هذا هو السبب في أن حملة ترامب الرئاسية لانتخابات 2024 تجمع الملايين والملايين من التوقيعات من الأمريكيين، الذين يدينون التهديدات بالاعتقال المحتمل لترامب.

ونوه الموقع، بأن ترامب لم يحدد كيف ينوي استخدام قائمة المؤيدين في المستقبل، كما أن موقع العريضة لا يظهر عدد التوقيعات التي جمعها.

يشار إلى أن عددا من السياسيين الأمريكيين استخدموا ذات الحيلة سابقا، لجمع التبرعات، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، إلا أنهم أوقفوا استخدام هذا الأسلوب عقب صدور حكم بالسجن مدة 20 عاما بحق "المحتال السياسي" جيمس كايل بيل، عام 2021، في قضية مشابهة.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيتم توقيفه يوم 21 مارس بناء على مزاعم "قديمة كان قد حلها بشكل كامل"، مبينا أنه علم بذلك من تسريبات معلومات من مكتب مدعي عام مانهاتن.

المصدر: نوفوستي