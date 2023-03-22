قالت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، إنه تم إنشاء حوالي 400 مختبر مزدوج الاستخدام في الولايات المتحدة، مما يسمح للأمريكيين بإدارة وتشكيل انتشار الأوبئة.

وأضافت ياروفايا: "الخطة العالمية للتطوير العسكري البيولوجي لبلدان العالم لا تشمل فقط البنتاغون وأجهزة المخابرات الأمريكية، بل تشمل أيضا الشركات التابعة لها. وقد تم إنشاء حوالي 400 مختبر ثنائي الغرض في الولايات المتحدة. حيث تسمح نتائج بحوثهم بالمساعدة في إدارة وتشكيل انتشار الأوبئة".

من جهته صرح ألكسندر باشكين، عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم، بأنه نتيجة لعرقلة واشنطن منذ عام 2001 لتطوير بروتوكول ملزم قانونا لاتفاقية حظر المواد البيولوجية. والأسلحة التكسينية (BTWC)، فإن السيطرة على الأنشطة البيولوجية الأمريكية غير ممكنة.

المصدر: نوفوستي