إعلام عبري: مسؤول إماراتي كبير يصل إلى إسرائيل

أفاد موقع "واللا" العبري بوصول مسؤول إماراتي كبير إلى إسرائيل، حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاك هرتصوغ.

ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين أن المسؤول الإماراتي الكبير هو خلدون المبارك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار وصاحب فريق "مانشستر سيتي" لكرة القدم.

وبحسب الإعلام العبري، فإن زيارة خلدون المبارك تأتي على خلفية فتور العلاقات بين إسرائيل والإمارات خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بسبب سياسة الحكومة الجديدة بما يخص الموضوع الفلسطيني.

المصدر: "I24"