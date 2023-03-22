إيران ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران ترحب بالاتفاق حول ملف تبادل الأسرى في اليمن تحت رعاية الامم المتحدة والصليب الأحمر.

واعتبر كنعاني الثلاثاء مساعي حكومة الانقاذ الوطني في اليمن للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى خطوة مهمة في مسار تحقيق القضايا الانسانية وتعزيز الحل السياسي للأزمة في اليمن.

وأعرب كنعاني عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق والاستمرار في تحرير باقي أسرى الحرب في توفير الثقة اللازمة لإجراء حوار سياسي وإرساء السلام الشامل في اليمن.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين إنه تم الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل تشمل 706 من الحوثيين مقابل 181 أسيرا سعوديا وسودانيا".

وسيتم تنفيذ صفقة التبادل بعد 3 أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.

وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: إرنا