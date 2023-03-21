إسرائيلي يهدد السفير الأمريكي لدى تل أبيب

قدمت وحدة الشكاوى في شرطة إسرائيل اليوم الثلاثاء على وجه السرعة لائحة اتهام ضد إسرائيلي (33 عاما)، هدد أمس السفير الأمريكي لدى تل أبيب توم نايدس.

وبينت لائحة الاتهام المقدمة الى محكمة الصلح في مدنية القدس، أنه أمس الاثنين، حوالي الساعة الـ20:00، تواجد السفير في المدينة مع أشخاص آخرين في مطعم "شاكرة"، أوقف حراس السفير المركبة خارج المكان، لكن وصل المتهم الى هناك واقترب نحو أحد الحراس الذي جلس في المركبة الدبلوماسية وسأله إن كان الحديث عن السفير الأمريكي وإن كان متواجدا في المكان.

وبعد أن رد عليه الحارس أن الحديث يدور عن دبلوماسي أجنبي ولدواع أمنية لا يمكنه تقديم تفاصيل، رد المتهم على الحارس قائلا :"جيد، خسارة أرسلوني حتى أغتال السفير الأمريكي"، حيث تم استدعاء شرطة محطة مدينة القدس إلى المكان والذين بدورهم قاموا باعتقال المشتبه به.

وأفادت لائحة الاتهام المقدمة للنيابة العامة بأنه "في تصرفاته الموصوفة، هدد المتهم الحارس بإلحاق ضرر غير قانوني بجسد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل".

المصدر: "I24"