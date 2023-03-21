الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي يتبادلان التهاني ويبحثان العلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين، مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، العلاقات الثنائية.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان بأن هرتصوغ هنأ أردوغان بحلول شهر رمضان المبارك، فيما عايد أردوغان نظيره الإسرائيلي بعيد الفصح الذي سيحتفل به اليهود في أبريل المقبل.

وأعرب أردوغان عن شكره لهرتصوغ على المساعدات التي قدمتها إسرائيل خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير الماضي.

وأكد أردوغان أن تركيا متمسكة بإصرارها على تعزيز العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، مشددا على أهمية عدم السماح بالاستفزازات والتهديدات ضد المسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان.

وعبر أردوغان عن قلقه العميق إزاء تزايد الهجمات وأعمال العنف في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان، معربا عن شكره لنظيره الإسرائيلي على الجهود التي بذلها حتى الآن للحفاظ على الهدوء والوضع الراهن.

المصدر: "الأناضول"