روسيا تعلق على تعهد بريطانيا إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المخصب

صرح مندوب روسيا في منتدى منظمة الأمن والتعاون في فيينا، كونستانتين غافريلوف، بأن موسكو ستعتبر إمداد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المخصب، بأنه استخدام للقنابل النووية القذرة.

جاء تصريح غافريلوف، عقب تعهد نائبة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، بنقل ذخيرة اليورانيوم المخصب إلى كييف.

وقالت غولدي في بيان نشر عبر موقع البرلمان البريطاني: "إلى جانب كتيبة دبابات "تشالنجر 2" التي سنمد بها أوكرانيا، سنقوم بإرسال الأسلحة والذخائر، التي ستتضمن القذائف المضادة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المخصب".

ومن جانبه صرح الخبير العسكري الروسي كونستانتين سيفكوف، بأن استخدام قذائف اليورانيوم المخصب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يشكل خطرا على صحة المدنيين، كونها تلوث المناطق التي تستخدم فيها، وتتسبب بتفشي السرطانات".

ويستخدم اليورانيوم المستنفد في مقذوفات خارقة للدروع بسبب كثافته العالية وأضراره الكبيرة التي تتجاوز الحاجز بعد اختراق المدرعات، وقد تم استخدامه لأول مرة في قذائف الدبابات في ألمانيا النازية بسبب نقص التنجستن الأكثر كثافة.

المصدر: RT